Aus Regalschubern kann man weitere Biografien herausziehen, Fotos und Texte – schwerpunktmäßig zum Nationalsozialismus. Die Sächsische Landesarbeitsgemeinschaft "Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus" begrüßte schon im Sommer solche Formen des Erinnerns. Sprach aber von einem verlorenen Jahrzehnt für die sächsische Gedenkstättenlandschaft. Die Stiftung habe sich unter Ex-Chef Siegfried Reiprich zu wenig für das Thema eingesetzt und etwa kleine Initiativen, die an NS-Verbrechen erinnerten, vernachlässigt.

Nun ist Reiprichs Stelle ausgeschrieben, eine zehnköpfige Kommission macht dem Stiftungsrat danach Vorschläge. Interimsleiter und Pressesprecher Sven Riesel: "Also es sind nicht nur Akteure, Vertreter aus Sachsen in dieser Findungskommission drin, sondern auch Personen, die in der bundesweiten Gedenkstättenlandschaft ein Renommee haben und eine besondere Fachkenntnis mit sich bringen."