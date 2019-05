Suchtkranke, aus der Haft entlassene oder von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen – viele von ihnen finden im Zwickauer Regenbogenhaus eine Herberge. Es sind einige komplizierte Fälle dabei, manche konnten oder wollten sich nicht in andere Einrichtungen integrieren lassen.

Heiko wohnt seit ein paar Jahren im Regenbogenhaus. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Es sind Menschen wie Heiko. "Er kam aus einer sozial-psychiatrischen Einrichtung", sagt die Leiterin des Regenbogenhauses, Kerstin Täuber. Dort habe es Probleme gegeben. Dessen Betreuer fragte bei ihr an, ob ein Zimmer frei ist. Inzwischen wohnt Heiko seit ein paar Jahren dort. "Bei mir gab es noch nicht ein einziges Vorkommnis."



Seit 2008 kümmert sich Kerstin Täuber um das Seelenwohl der Bewohner und alles andere im Regenbogenhaus. Die 58-Jährige vermietet Zimmer an Menschen, die es schwer haben, woanders unter zu kommen. Die Miete wird in den meisten Fällen vom Amt gezahlt.

Bewohner soll Lebensgefährtin erwürgt haben

Doch schon lange gibt es Konflikte mit der Stadt. Das Haus soll geschlossen werden. Nun ist es Anfang Mai auch noch zu einer Gewalttat unter den Bewohnern gekommen. Was genau passiert ist, "dass weiß keiner", sagt Kerstin Täuber.

Es geschah in einem der Zimmer. Laut Zwickauer Staatsanwaltschaft steht ein Bewohner unter dringendem Tatverdacht, seine Lebensgefährtin erwürgt zu haben. Diese wohnte ebenfalls in dem Haus. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft.

Was genau hinter dieser Tür passiert ist, "dass weiß keiner", sagt Kerstin Täuber. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Für Kerstin Täuber platzt das Drama in die zähe Suche nach einem Ausweg für das Regenbogenhaus. Das gemietete Gebäude, eine ehemalige Bauarbeiterunterkunft, gehört der Stadt Zwickau. Diese hatte bereits 2013 eine Kündigung ausgesprochen.



Der Grund: Es sollte eine neue Straße gebaut werden und es fehle der notwendige Brandschutz. Außerdem zweifelt die Oberbürgermeisterin damals an der sozialen Kompetenz im Regenbogenhaus. "Die soziale Betreuung und Begleitung ist bei diesem Thema für uns als Stadt nicht gegeben", sagte Pia Findeiß (SPD). Die Stadt halte andere soziale Einrichtungen vor.

Es gibt in Zwickau ambulant betreutes Wohnen, Wohnprojekte und ein Übernachtungshaus für Notfälle. Doch das Regenbogenhaus ist für die Bewohner mehr als ein Wohnhaus. Sie leben zusammen als Gemeinschaft. Putzen, kochen – wer kann, packt mit an. "Das Besondere ist der familiäre Zusammenhalt", sagt ein Bewohner. Einer helfe dem anderen. Sie schätzten auch die warmherzige Unterstützung durch Kerstin Täuber – und vor allem wollen sie nicht auseinander gerissen werden.

Mindeststandards für Brandschutz nicht eingehalten

Doch es wird immer unwahrscheinlicher, dass sie in diesem Gebäude bleiben können. Ein aktuelles Gerichtsurteil bestätigt, dass das Haus die Mindeststandards beim Brandschutz nicht einhält. Die Stadt Zwickau will sich gegenüber MDR "exakt" nicht dazu äußern, wie es konkret weitergehen soll.

Die Bewohner schätzen auch die warmherzige Unterstützung durch Kerstin Täuber Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Dagegen äußert sich die Diakonie Sachsen zu diesem Dilemma. Diese bietet Zwickau Wohnungsnotfallhilfe an. Referentin Rotraud Kießling sieht, dass Kerstin Täuber mit ihrem Regenbogenhaus eine Lücke im Hilfesystem aufzeigt: "Also ich würde mir wünschen, dass der Bedarf ernst genommen wird und gesehen wird, was ist vor Ort jetzt an Bedarf da, was brauchen die Menschen."