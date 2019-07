… Jahrgang 1960, Theologe, Bürgerrechtler und Politiker. Aufgewachsen in einem gläubigen Elternhaus, entscheidet sich Richter zunächst für den Weg des katholischen Priesters. 2005 lässt er sich laisieren, um zu heiraten. Später tritt Richter aus der katholischen Kirche aus und ist jetzt evangelisch.

Von 2009 bis 2016 war Richter Direktor der Sächsischen Landeszentrale für Politische Bildung.2018 kandidierte Frank Richter bei der Oberbürgermeisterwahl in Meißen und unterlag knapp dem bisherigen Amtsinhaber Olaf Raschke. Raschke – ebenso parteilos wie Richter – wurde von der CDU und der AfD unterstützt. Richter bezeichnete dies damals als Tabubruch. Seit seiner Zeit als Direktor der Landeszentrale für Politische Bildung in Dresden haftet Richter das Etikett „Pegida-Versteher“ an. Er setzte auf Dialog, auch mit den Pegida-Wortführern. 2015 – auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise – stellte er der Pegida-Spitze Räume der Landeszentrale für eine Pressekonferenz zur Verfügung. Dafür wurde er vielfach kritisiert.