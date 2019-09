Die Generation der 30- bis 59-Jährigen in Deutschland beklagt überwiegend negative Veränderungen im Land und eine wachsende Aggressivität im Alltag. Einer Studie des Allenbach-Instituts zufolge haben zwei Drittel der befragten Frauen und Männer den Eindruck, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt in den vergangenen Jahren nachgelassen hat. Die Hälfte glaubt, dass die negativen Entwicklungen überwiegen und 80 Prozent sagen, die Aggressivität in der Gesellschaft nehme zu.