Im Gegensatz zu den Zigaretten ist beim Cannabis der Anteil Jugendlicher, die den Stoff mindestens einmal in ihrem Leben konsumiert haben, wieder gestiegen. So gaben 10,4 Prozent der Zwölf- bis 17-Jährigen und 46,4 Prozent der 18- bis 25-Jährigen an, schon einmal Cannabis ausprobiert zu haben. Damit liegen die Werte ähnlich hoch wie in den Jahren 2004 bis 2008.