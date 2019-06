In Deutschland liegt die Elternzeit bei 43 Wochen, durchschnittlich 5,7 Wochen davon nehmen Väter in Anspruch. In Estland gibt es sogar 85 Wochen bezahlte Elternzeit, allerdings nur für Mütter. In Schweden ist zwar die Elternzeit mit 35 Wochen kürzer, Eltern bekommen darin aber das volle Gehalt. Außerdem nehmen sich hier Väter mit elf Wochen mehr Zeit für ihre Kinder. Zusätzlich ist in Schweden das Betreuungsabgebot für Kleinkinder deutlich besser als in Deutschland.