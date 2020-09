Um einer Person Vorsatz nachzuweisen, gebe es insbesondere zwei Kriterien, erklärt Rosenau. Zum einen müsse die Person erkennen, dass sie jemanden möglicherweise am Körper verletzt oder die Gesundheit beschädigt habe. Zum anderen müsse sie dies auch billigend in Kauf nehmen, also den Konsequenzen ihres Handelns gleichgültig gegenüber stehen. Wenn etwa die mutmaßliche Superspreaderin aus Garmisch-Partenkirchen darstellen könne, dass die Ärzte ihr sagten, Quarantäne müsse nicht sein, spreche das eher gegen einen Vorsatz. Zudem könne es die US-Amerikanerin entlasten, wenn es Verständigungsschwierigkeiten zwischen ihr und den örtlichen Behörden gegeben habe.