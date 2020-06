Dass Sven Liebich Leute um sich scharrt, um durch geballtes Auftreten Menschen einzuschüchtern, berichtet Katrin Schmidt (Name von der Redaktion zum Schutz geändert) im Gespräch mit "exakt". Als eine der "Omas gegen Rechts" in Halle engagiert sie sich gegen rechtsextreme Umtriebe. Mit vier Mitstreiterinnen hatte sie im Dezember gegen eine Demo von Sven Liebich protestiert.

Später entdeckte sie ein Video von der Situation im Internet. Im Getümmel waren die Worte des Rechtsextremisten untergegangen. Doch im Video war Liebich klar zu hören: “So fordern wir sie auf, liebe Omas, in das nächstgelegene Flüchtlingsheim zu gehen und eure drei möglicherweise auch schon vertrockneten Löcher hinzugeben, auf dass es weniger Vergewaltigungen in Deutschland gibt." Katrin Schmidt hat daraufhin Sven Liebich angezeigt.

Aber die Staatsanwaltschaft Halle erkannte hier keine Beleidigung und stellte das Verfahren ein. Die Menschenwürde werde nicht verletzt. In politischen Auseinandersetzungen müssten “auch härtere Formulierungen hingenommen werden”, so die Staatsanwaltschaft. "Ich bin in meinem Leben noch nie so beleidigt worden. Was muss der denn eigentlich noch sagen, damit eine Staatsanwaltschaft hier in Halle reagiert? Ich verstehe es nicht", ist Katrin Schmidt empört.