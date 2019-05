Die größten Sünder in Sachen private Lebensmittelverschwendung sind übrigens junge Menschen im Alter von 14 bis 19 Jahren. Das hat eine Forsa-Erhebung unter 1.230 Befragten ergeben, über die die "Welt am Sonntag" berichtete. Demnach gaben 14 Prozent der Befragten in dieser Altersgruppe an, "mehrmals in der Woche" Essbares zu entsorgen. Weitere 31 Prozent gaben an, das "einmal in der Woche" zu tun. Je älter die Befragten waren, desto weniger Essen warfen sie den Angaben zufolge weg.