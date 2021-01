Doch nicht nur Albrecht Pallas erfährt durch MDR exakt davon, dass er auf der Liste steht. Ebenso geht es Markus Scholz. Er ist Epidemiologe an der Universität Leipzig und in der Corona-Krise ein gefragter Experte. "Das hat mich nicht so ganz überrascht", sagt der Wissenschaftler. Er habe immer mal wieder aggressive Mails erhalten, von Menschen, denen nicht gefalle, was er sage. "Das ist eigentlich meine Hauptsorge, die ich insgesamt bezüglich der Gesellschaft habe, dass dort zunehmend Intoleranz und Aggressivität herrscht."