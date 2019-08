So hat die Telekom auch Landarzt Albrecht Kunzmann den ISDN-Anschluss gekündigt. Der Mediziner praktiziert in Kitzen seit 1981 – also bereits seit DDR-Zeiten. Seinen Telefonanschluss gibt es mindestens genau so lang. "Früher gab es weniger Telefone, die funktionierten meistens. Wie viele mitgehört haben, spielte keine Rolle", sagt der Arzt. Nach 18 Jahren habe ihm die Telekom den ISDN-Anschluss gekündigt "und gemeint, wir mögen uns kümmern, wie es weiter geht."

Nicht erreichbar: Unhaltbarer Zustand in Arztpraxis

Nun läuft in der Arztpraxis über die einzige analoge Leitung das Fax. Albrecht Kunzmann hatte geglaubt, eine Alternative für seine Praxis gefunden zu haben: Telefon über eine private Richtfunk-Internetverbindung. Im Keller hängt die rund 4000 Euro teure Anlage. Aber das Ergebnis ist instabil und ernüchternd. "Es gibt Zeiten am Vormittag, da klingelt das Telefon unaufhörlich, dann geht’s. Und dann gibt es aber drei Stunden, dann geht nix", sagt er. Für eine Arztpraxis sei das kein haltbarer Zustand. Kunzmann ist im Juli in Ruhestand gegangen – das Problem hat nun sein Nachfolger übernommen.

Im Pegauer Ortsteil Kitzen geht der Breitbandausbau offenbar nicht voran. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Nicht nur dem Arzt, auch der örtlichen Kirchgemeinde wurde von einem Tag auf den anderen der ISDN-Anschluss gekündigt. Im Rathaus von Pegau – zu dieser Gemeinde gehört Kitzen – ärgert sich Bürgermeister Frank Rösel, dass es im Ortsteil Kitzen nicht voran geht. Er hat bei der Telekom nachgefragt und erfahren, dass das Breitband vom Unternehmen zumindest bis Kitzen ausgebaut worden ist – aber nicht die dazu benötigten Kabelverzweiger. Das sind jene grauen Kästen, von denen aus das Netz in die Haushalte verteilt wird.

Breitband ausgebaut, aber kein Anschluss

Das Problem: die Telekom ist gesetzlich verpflichtet, Teile ihres Netzes anderen Unternehmen zur Verfügung zu stellen. So soll eine Vormachtstellung der Telekom verhindert werden. Der Bürgermeister hat bei der Bundesnetzagentur erfahren, dass eine andere Firma die Verteiler in Kitzen bereits erschlossen hat.

Verwunderlich ist für uns, dass ausgebaut wurde und wir gar keine Ahnung davon hatten. Frank Rösel Bürgermeister