Der sächsische FDP-Bundestagsabgeordnete Torsten Herbst plädiert für Nachtschichten auf Autobahn-Baustellen. Bildrechte: dpa

Zugleich plädierte er dafür, auf stark befahrenen Autobahnabschnitten auch nachts zu bauen wie in Bayern. Das koste zwar mehr, aber wenn man den volkswirtschaftlichen Schaden von Staus und Unfällen heranziehe, dann lohnten sich Nachtbaustellen allemal.



Nach Angaben der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der sächsischen FDP gibt es derzeit 145 Tempolimits auf mitteldeutschen Autobahnen. Davon sind in Sachsen- Anhalt 13 und in Thüringen 26 Abschnitte zeitlich geschwindigkeitsbeschränkt - wegen Baustellen oder Straßenschäden.