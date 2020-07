Im Projekt "MUT! – Familie Kroch, Leipzig" erzählen Jugendliche die Geschichte der jüdischen Familie Kroch. Und die Geschichte des Antisemitismus. Das Projekt vom Theaterverein K in Leipzig wurde coronabedingt zunächst online umgesetzt. Bald sollte es aber im Proberaum weitergehen.

Wegen der Corona-Krise sei jedoch nicht klar, wann genau Geld komme, heißt es im Schreiben weiter. Für Jutta Stahl-Klimmt eine klare Zusage. Und so fing der Verein im Mai an, das Projekt "MUT 2020" umzusetzen. Die Gefahr, Jugendliche während des Corona-Lockdowns zu verlieren und nach langjähriger Vereinsarbeit von vorne anfangen zu müssen, sei zu groß gewesen, so die 57-Jährige. Alle Dozenten, Projektleitungen, Pädagogen und die Verwaltung arbeiteten unentgeltlich. Technik sei neu beschafft worden, um online weiter arbeiten zu können, sagt Stahl-Klimmt.