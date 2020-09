Vor fünf Jahren hat MDR exakt das Gebaren der B.s schon einmal unter die Lupe genommen. Es ging um fragwürdige Immobiliendeals – damals in Sachsen. Ein Beispiel: Als ein Haus zwangsversteigert wurde, bieten sich Mitglieder der Familie als Strohmänner an. Ihr zweifelhaftes Versprechen: Sie ersteigern die Immobilie, die ehemaligen Eigentümer erhalten ihr Haus später zurück. Doch das Versprechen halten sie nicht. Im Gegenteil: Die B.s kassieren horrende Mieten. In Sachsen lebt ein Mann, dem es so ergangen sein soll. Um sein Haus zurückzubekommen, habe er ständig an sie gezahlt – etwa 50.000 Euro. "Ich denke mal, im Nachhinein war das ein abgekartetes Spiel und ich bin halt voll reingetappt in die Falle", erklärte der Mann, der lieber anonym bleiben möchte.