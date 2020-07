Sebastian Thieler war frustriert, blieb aber in der AfD. Als Innenminister Georg Maier sich im vergangenen Jahr kritisch über Polizeibeamte äußerte, die für die AfD bei der Landtagswahl antraten, zeigte sich Thieler in einer Pressemitteilung empört. "Ich wollte mich nicht in diesen Topf werfen lassen", sagt er heute. "Er unterstellt damit den Beamten, die in der AfD sind, sie würden sich nicht an Recht und Gesetz halten. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als er das geäußert hat, gab es keine extremistische Bewegung in dem Sinne. Sie ist ja erst jetzt im März als solche festgelegt worden."

Sorge um Karriere als Polizeibeamter?

"Keine extremistische Bewegung in dem Sinne" – Das klingt dann doch kurz so, als hätte Sebastian Thieler die rassistischen und demokratiefeindlichen Aussagen seines ehemaligen Vorsitzenden und anderer Mitglieder sechs Jahre lang überhört. Die Landtagsabgeordnete Katharina König-Preuss sitzt für die Thüringer Linke im Innenausschuss. Sie hält eine Distanzierung von der AfD zu diesem Zeitpunkt für unglaubwürdig. Neben Sebastian Thieler trat auch ein weiteres AfD-Mitglied aus, das auf der Landesliste stand, es aber nicht in den Landtag schaffte. "Die Inhalte sind seit Jahren bekannt, und das insbesondere in Thüringen mit Höcke als Landesvorsitzenden.", sagt sie. "Wer jetzt austritt, der versucht, sich vor gegebenenfalls eintretenden disziplinarrechtlichen oder beamtenrechtlichen Konsequenzen zu retten, der tut das aber nicht, weil er die Inhalte nicht mehr teilt."

Hätte die AfD-Mitgliedschaft berufliche Konsequenzen für Sebastian Thieler haben können? In einem Brief an die 8.000 Thüringer Polizisten betonte das Thüringer Innenministerium den Widerspruch zwischen dem Staatsdienst und dem Engagement bei einer verfassungsfeindlichen Gruppierung. Dabei könne die Parteimitgliedschaft als ein Anhaltspunkt dienen. Als kritisch gilt insbesondere eine Zugehörigkeit zum formal aufgelösten "Flügel". Die festzustellen ist allerdings schwer. Mitgliederlisten wurden nicht geführt. In Thüringen mussten Polizeibeamte von sicherheitsüberprüften Bereichen in einem Fragebogen ihr Verhältnis zum "Flügel" erklären. Zu den sicherheitsüberprüften Bereichen zählt auch das Landeskriminalamt. Seit März 2020 steht die Thüringer AfD unter Beobachtung des Verfassungsschutzes. Besonders der sogennante und mittlerweile formal aufgelöste "Flügel" der Partei gilt als rechtsextrem. Bildrechte: dpa

Höcke- oder Verfassungstreue?

War Sebastian Thieler Teil des "Flügels"? Ein Mitglied der Thüringer AfD spricht unter der Bedingung mit uns, dass wir seinen Namen nicht nennen. In dem aktuellen Konflikt zwischen den Rechtsextremen um Björn Höcke und Andreas Kalbitz und den Nationalliberalen um Jörg Meuthen zählt er sich klar zum Meuthen-Lager.

Auf die Frage, ob Sebastian Thieler zum "Flügel" gehört habe, lacht er. "In keinem Kreisverband wird es jemanden geben, der Fraktionsvorsitzender wird oder auf einer Landesliste landet und keinen Treueeid auf die Führungsperson der Thüringer AfD geschworen hat." In der Thüringer AfD habe nur Karriere machen können, wer zu Höcke hielt.