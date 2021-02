Die laute Minderheit: Ärzte gegen Corona-Maßnahmen

Die Demonstranten sind in weiße Ganzkörper-Anzüge gehüllt. Die Gesichter sind teils komplett von Masken verdeckt. Einige halten an diesem Abend Anfang Februar eine Kerze in der Hand. Vor den Gegnern des Lockdowns auf dem Markt in Weida steht der Arzt und AfD-Bundestagsabgeordnete Robby Schlund und schimpft über die staatlichen Corona-Maßnahmen.