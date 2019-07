An jenem Tag kommen die Veterinäre am späten Nachmittag – vor ihnen läuft der Chef des Betriebs, Franz Endres. Vor allem in der Krankenbucht ist am frühen Morgen vor der Kontrolle eine deutlich erhöhte Betriebsamkeit zu sehen. Mitarbeiter bringen Futter, Wasser und Stroh. Ein totes Tier wird raus geschleppt. Ein anderes wird – sogar noch lebend – in einen Tiertransporter geschleift und weggeschafft.