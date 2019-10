Beziehungen zwischen der Genossenschaft "Milchcenter Dorfheimat" und dem Milchviehbetrieb Endres gab es offenbar schon seit längerem. So hat Martin Endres, der Sohn von Franz Endres, vor 15 Jahren ein Praktikum in Prausitz gemacht. Dabei ging es ihm ganz offenbar um die größtmögliche Optimierung des Betriebs von Milchviehanlagen, erinnert sich Therese Gierschner-Wallrabe. Franz Endres wurde im Westen zum Star der Branche, sagt der Tierschützer Friedrich Mülln von der "Soko Tierschutz". Zu Endres seien Jungbauern der Landwirtschaftsschulen gefahren um zu sehen, wie man Milchviehhaltung im 21. Jahrhundert macht. Doch wenn es ausschließlich um Profit geht, bleibt das Wohl der Tiere eben allzu oft auf der Strecke. So offenbar auch beim Milchviehbetrieb Endres.