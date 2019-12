George Zimmerman im Prozess wegen Mordes, in dem freigesprochen wurde.

George Zimmerman im Prozess wegen Mordes, in dem freigesprochen wurde.

George Zimmerman im Prozess wegen Mordes, in dem freigesprochen wurde. Bildrechte: dpa

Gewalt gegen Schwarze in den USA Todesschütze verklagt Familie von Trayvon Martin

Hauptinhalt

Er gilt als Symbol von Gewalt gegen Schwarze in den USA: 2012 wurde der 17-jährige Trayvon Martin in Florida von einem Mitglied einer Bürgerwehr erschossen. In der Folge gab es landesweite Rassismusdiskussionen. Nun verklagt der vor Gericht freigesprochene Todesschütze die Familie des Toten auf Schadenersatz.