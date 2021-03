Corona-Umfrage Kaum Quarantäne-Verstöße, aber Regel-Müdigkeit wächst

Zutreffend ist allerdings, dass die Kontrolleure bei ihren Prüfterminen nicht immer alle Menschen in Quarantäne telefonisch oder persönlich antreffen. Doch meist gibt es den Kommunen zufolge dafür plausible Erklärungen. In Jena war das laut Umfrage in zehn Prozent der Kontrollen der Fall. Dennoch geht die Stadt nach eigenen Angaben lediglich zwei Quarantäne-Verstößen konkret nach. In den anderen Fällen konnten die Betroffenen schlüssig begründen, warum sie die Tür nicht öffneten oder nicht ans Telefon gingen.

Die Stadt Dresden zählte im Februar bei 200 bis 250 Kontrollen pro Woche insgesamt 16 Verstöße. Erfurt kommt seit Anfang des Jahres auf 40 nicht erfolgreiche Kontaktaufnahmen und einen Verstoß. In Leipzig kommt es in zwei bis drei Prozent der Quarantäne-Fälle zu Verstößen, in Chemnitz in zwei Prozent und in Halle in einem Prozent der Fälle. Dessau-Roßlau konnte nach eigenen Angaben innerhalb des letzten Vierteljahres gar keine Verstöße feststellen.