Doch auch wenn der BGH nicht am Status der Umwelthilfe als klageberechtigtem Verein rüttelt, droht der Organisation Ungemach seitens der Politik. Konservativen und der Diesellobby ist die Umwelthilfe ein Dorn im Auge. Spätestens seit dem Bundesparteitag der CDU im Dezember in Hamburg ist der Machtkampf offen entbrannt. Hier beschlossen die Delegierten, die Gemeinnützigkeit der DUH auf den Prüfstand zu stellen. So will man Bundesmittel für den Verein künftig verhindern. Der Koalitionspartner SPD macht da allerdings nicht mit.