Immer mit der Ruhe – das ist das Signal, das Anja Neutzling von der Küste an alle Ostsee-Urlauber schicken will. Die Sprecherin des Landesamtes für Gesundheit und Soziales in Mecklenburg-Vorpommern sagt: Noch liege keine Probe vor, dass es sich eindeutig um Blaualgen handelt. Auf die werde nämlich standardmäßig gar nicht getestet.