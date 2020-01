Faktencheck Ist E10 wirklich umweltfreundlicher als E5?

Hauptinhalt

2011 ist in Deutschland der Kraftstoff E10 eingeführt worden, als umweltfreundliche Alternative zum herkömmlichen Benzin. Autofahrer konnten damit auch Geld sparen. E10 war immer ein paar Cent pro Liter günstiger als Super-Benzin. Das ist inzwischen vorbei. Der ADAC appelliert an die Autofahrer, trotzdem weiter E10 zu tanken, für die Umwelt. Was bringt das tatsächlich?

von Ine Dippmann, MDR AKTUELL