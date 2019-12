Faktencheck Robert Habeck für Mindestabstand von Windrädern verantwortlich?

Der SPD-Fraktionsvize, Matthias Miersch, hat den Grünen in der Diskussion um den von Peter Altmaier geforderten Mindestabstand von Windrädern "Doppelzüngigkeit“ vorgeworfen. Die Grünen würden diesen Mindestabstand beanstanden, obwohl ihr Parteichef Robert Habeck in seiner Zeit als Minister in Schleswig-Holstein selbst Mindestabstandsregeln eingeführt habe, sagte Miersch. Stimmt das? Hat Habeck damals als Minister solche Abstandsregelungen eingeführt?

von Theresa Liebig, MDR AKTUELL