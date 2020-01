Schätzungen zufolge holen sich die meisten deutschen Smartphone-Nutzer alle zwei Jahre ein neues Gerät. Die meisten Altgeräte landen aber nicht wieder beim Händler, so wie es von der Politik gedacht war, sondern werden zu Hause gehortet. Damit fehlen sie aber dem Wertstoffkreislauf. Die Grünen fordern deswegen: Händler sollten einen 25 Euro hohen Pfand auf Smartphones und Tablets einführen.

Rohstoffpotenzial in Altgeräten bleibt ungenutzt

Laut "Global E-Waste Monitor" 2017 ist Deutschland der größte Produzent von Elektroschrott in Europa. Demnach fallen hier pro Jahr rund 1,9 Millionen Tonnen E-Schrott an.



Das Magazin "Spiegel" zitiert aus dem Grünen-Antrag "Elektroschrott – Weststoffkreisläufe schließen", hochwertiges Recycling sei "von zentraler Bedeutung, um die enormen Rohstoffpotenziale von Elektro- und Elektronikaltgeräten zu erschließen und die Umwelt zu entlasten."

Fast jeder Deutsche hat mindestens ein ausgedientes Handy

Smartphones und Tablets enthalten wertvolle Ressourcen wie Gold, Silber und Kupfer. Die umweltpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Bundestag, Bettina Hoffmann, sagte dem Magazin, Spezialfirmen könnten schon heute 98 Prozent der Bestandteile eines Mobiltelefons recyceln – aber ihnen fehle das Material.

Nach Angaben des Hightech-Verbands Bitkom hatten die Deutschen bereits im Jahr 2013 rund 106 Millionen Alt-Geräte zu Hause herumliegen. Demnach hatten drei Viertel der Befragten einer repräsentativen Umfrage mindestens ein ungenutztes altes Handy in der Schublade.

Sammelquote in Deutschland niedrig

In dem Grünen-Antrag, der laut "Spiegel" rund 20 Maßnahmen enthält und noch in diesem Monat in den Bundestag eingebracht werden soll, wird die schlechte Sammelquote für Altelektronikgeräte in Deutschland kritisiert. Den Grünen zufolge war für 2019 hierzulande eine Sammelquote von 65 Prozent angepeilt. Diese sei deutlich verfehlt worden.

Geräte leichter reparierbar machen

Neben einem Pfandsystem fordern die Grünen laut "Spiegel" auch gesetzliche Vorgaben zur Langlebigkeit, Reparierbarkeit und Giftfreiheit von Elektrogeräten. Insbesondere Akkus von Laptops und Smartphones sollten problemlos austauschbar sein.

Rüdiger Kühr, Direktor des Programms für nachhaltige Kreisläufe an der Universität der Vereinten Nationen in Bonn, kritisierte den von den Grünen vorgeschlagenen Pfand. Er sagte dem Magazin: "Der Verwaltungsaufwand wäre enorm und behindert die transnationale Weiternutzung von Handys." Wenn alte Tablets in andere Länder verkauft und dort weiter gebraucht würden, wäre dies ja durchaus ökologisch sinnvoll.

Mehrere Möglichkeiten zur umweltgerechten Entsorgung