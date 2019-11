Umwelt Einzelhandel verzichtet auf Plastikverpackung bei Gurken

Wenn Sie sich in Ihrem Supermarkt umschauen: Entdecken Sie da noch eingeschweißte Salatgurken? Nicht? Das liegt daran, dass in diesem Jahr eine große Einzelhandelskette nach der anderen die Gurkenverpackung abgeschafft hat. Auch außerhalb der Saison. Sprich: In Herbst und Winter, wenn die Gurken aus Spanien kommen. Das aber führt zu neuen Problemen, denn die Gurke ohne Plastikhülle wird schneller schlecht.

von Niklas Ottersbach, MDR AKTUELL