Insektensterben Wiese am Straßenrand für Insekten stehen lassen?

Insektensterben ist ein großes Problem – eine Lösung dafür könnte am Straßenrand liegen. MDR-AKTUELL-Hörer Enrico Symanski fragt sich, warum man die Wiesen an den Straßenrändern und Autobahnauffahrten nicht einfach wachsen lässt, ohne die Verkehrssicherheit zu gefährden. Könnte also der Insektenschutz am Rande unserer Straßen eine Chance haben?

von Jens Falkowski, MDR AKTUELL