Der Rückgang von Bienen in Deutschland hat eine seiner Ursachen darin, dass besonders Wildbienen immer weniger Blüten für ihre Suche nach Nektar finden. In der Landwirtschaft lassen riesige Felder immer weniger Platz für unbebaute Grünstreifen, in denen Wildblumen wachsen und den Bienen Nahrung spenden. Auch der Einsatz von vielen Pestiziden ist für Bienen schädlich.



Ein weiterer wichtiger Grund für den Rückgang der Bienen insgesamt ist, dass es immer weniger Imker gibt. Dem Trend kann auch der aktuelle Hype der Imkerei in Städten nicht entgegenwirken.



Zwischen 1989 und 1991 hat es in Osteuropa den bisher größten Rückgang der Bienenbevölkerung gegeben. Und zwar von von 13,8 auf 9,5 Millionen Völker. Der Grund lag im Zusammenbruch des Sozialismus. Die Landwirtschaft und so auch die Menschen in ländlichen Gebieten mussten sich damals in großem Stil umorganisieren. Somit änderten sich auch die Bedingungen für die Imkerei.



Interessanterweise hatte die Varroamilbe überraschend wenig Einfluss auf einen Rückgang der gehaltenen Völker. Die Milbe wurde in Deutschland erstmals 1977 nachgewiesen (bei Frankfurt/Main). Der Verlust von Bienenvölkern durch die Milbe wurde so gut kompensiert, dass ihr Bestand in den Jahren nach 1977 nahezu konstant blieb.



Effekte des Klimawandels auf den Bestand der Bienen in Deutschland gibt es auch. Wenn es im Sommer sehr warm ist und sehr wenig regnet, produzieren die Pflanzen nur wenig Nektar - das Nahrungsangebot für die Bienen wird noch knapper. Außerdem wird durch schwankende Temperaturen über den Jahreswechsel die Winterruhe der Bienen gestört. Bei ca. zehn Grad fliegen die Bienen los, obwohl es draußen zu wenig Blüten gibt.