Im Zentrum steht dabei die sogenannte "Bepreisung" des Klima-Gases Kohlendioxid. Dabei hat sich die Koalition auf einen Einstiegspreis für den CO2-Ausstoß in Verkehr und Gebäuden verständigt. Es solle sich an dem Preis orientieren, den Industrie und Kraftwerke derzeit im europäischen Handel mit C02-Verschmutzungsrechten zahlen müssen, sagten Vertreter der Koalition gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

Am Freitag lag der Preis an der Börse bei 26,30 Euro, hatte aber auch schon über 30 Euro gelegen. Inklusive Mehrwertsteuer würden diese CO2-Zusatzkosten den Liter Benzin und Diesel an der Tankstelle knapp zehn Cent verteuern. Der Start soll 2021 jedoch mit einem geringeren Einstiegspreis beginnen. Damit würde der Preis von Benzin und Diesel zunächst nur um drei Cent pro Liter steigen. 2026 soll die Verteuerung zehn Cent betragen.