Boden-Wasser-Haushalt betroffen

Für die niedrigen Wasserstände ist nicht nur der milde Winter verantwortlich, sagt Karin Bernhardt vom sächsischen Landesumweltamt:

"Die momentane Situation baut sich im Prinzip schon über mehrere Jahre auf und das hat auch Auswirkungen auf den Boden-Wasser-Haushalt. Wenn Sie sich den Boden wie einen Schwamm vorstellen, hat der ja so eine Saugfunktion und so lange der Schwamm nicht voll ist, nimmt er Wasser auf und es fließt so gut wie gar nicht unterirdisch in die Gewässer."

Auch Thüringen mit Niedrigwasser

Das Niederschlagsdefizit macht vor den Ländergrenzen nicht halt, deshalb gestaltet sich die Situation ähnlich auch in Sachsen-Anhalt und Thüringen, auch hier liegen die Pegelstände und Niederschlagsmengen unter den langjährigen Mittelwerten. In Thüringen jedoch sieht der hydrologische Landesdienst noch keinen Grund zur Sorge und verweist hier auf Schnee in den höheren Lagen, wie Referent Ralf Haupt erklärt: