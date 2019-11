Gleich zwei Branchenverbände schlagen Alarm. In einem offenen Brief an die Bundesregierung heißt es: "Die Errichtung unserer Straßen findet zu 95 Prozent in Asphaltbauweise statt. Dabei werden in der Praxis Dämpfe und Aerosole aus Bitumen mit Werten zwischen 8 und 12 Milligramm pro Kubikmeter freigesetzt. Wenn jetzt der Arbeitsplatzgrenzwert von 1,5 Milligramm pro Kubikmeter beschlossen wird, müssten wir fast den gesamten Straßenbau einstellen."

Allerdings wird den Asphaltdämpfen zugeschrieben, der Gesundheit zu schaden. Nun fürchten der Baugewerbe Zentralverband und der Hauptverband der Bauindustrie, dass der genannte Grenzwert für Asphaltdämpfe schon zur Jahreswende eingeführt wird. Dann wären den Verbänden zufolge viele Unternehmen nicht mehr arbeitsfähig und gerieten in Schieflage.

Neue Grenzwerte

Dieter Babiel vom Hauptverband der Bauindustrie sagt: "Das Problem ist, wir haben heute einen ganz anderen Grenzwert, der liegt zwischen 8 und 12 mg, das ist eine so drastische Verringerung, das bedeutet einen erheblichen technischen Aufwand, Umrüstungsaufwand." Und das sei so schnell, wie das jetzt in der Luft liege, Jahresbeginn 2020, einfach nicht machbar.

Arbeiter beim Straßenbau Bildrechte: dpa Die Unternehmer fordern eine Übergangsfrist von acht Jahren, zum Beispiel, um Geräte mit Absaugvorrichtungen auszurüsten oder ganz neu zu beschaffen. Dietmar Schäfers, der stellvertretende Bundesvorsitzende der Gewerkschaft IG BAU, widerspricht: "Die Diskussion ist ja nicht plötzlich nachts vom Himmel gefallen, sondern man diskutiert das Thema schon seit längerer Zeit. Alle waren beteiligt, deswegen bin ich ein bisschen überrascht über die Panikmache, die da plötzlich passiert. Ich denke, da wird man jetzt eine vernünftige Regelung finden, nur acht Jahre sind zu lang."

Branchenverbänden geht es zu schnell

Aber zur Jahreswende schon, das halten die Unternehmer für zu kurz.

Das ist einfach im Moment ein zu schneller Schuss, wir erhoffen uns einfach mehr Zeit, wo wir in Ruhe umrüsten können, alles vorbereiten können, neue Techniken auch ausprobieren können, und dann wird das schon klappen. Dieter Babiel Hauptverband der Bauindustrie

Entscheidung steht noch aus

Was klappen soll, ist zunächst einmal eine Einigung im Ausschuss für Gefahrstoffe bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Dort steht der Grenzwert für Asphaltdämpfe Dienstag und Mittwoch auf der Tagesordnung. Experten, Arbeitgeber und Gewerkschaften beraten und beschließen. Der offene Brief der Bauindustrie könnte als Versuch gedeutet werden, Druck von außen aufzubauen, obwohl man selbst mit am Tisch sitzt.

Wenn die Wirtschaft sagt, sie kriegten das nicht so schnell hin, dann mache ich mir langsam Sorgen um die Leistungsfähigkeit der deutschen Industrie. Dietmar Schäfers Stellvertretender Bundesvorsitzende der Gewerkschaft IG BAU