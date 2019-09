Das Testfeld liegt auf schnurgeraden 3,6 Kilometern auf der Straße des 17. Juni, vom Brandenburger Tor bis zum Ernst-Reuter-Platz, unterbrochen vom Kreisverkehr an der Siegessäule. Entlang der Strecke haben Forscher der TU Berlin in den vergangenen Jahren Sensoren gebaut und an Ampeln und Laternen befestigt. Die Wissenschaftler haben auch die Fahrzeuge umgerüstet und Software entwickelt, die alles miteinander vernetzen soll.