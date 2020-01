Der Trend wird in den kommenden Jahren kaum nachlasen: So sei auch 2020 wegen der Rekordmengen an klimaschädlichem CO2, das sich in der Atmosphäre befinde, mit extremem Wetter zu rechnen, sagte WMO-Generalsekretär Petteri Taalas.



"Wenn es so weitergeht mit den CO2-Emissionen, müssen wir bis Ende des Jahrhunderts mit einem Temperaturanstieg von drei bis fünf Grad rechnen", sagte Taalas. Ziel des 2015 geschlossenen Pariser Übereinkommens ist eine Begrenzung des durchschnittlichen Temperaturanstiegs auf deutlich unter zwei Grad.