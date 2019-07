Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) warnt angesichts der Erderwärmung vor einem "Waldsterben 2.0". BUND-Vorsitzender Hubert Weiger sagte, die Wälder seien am stärksten von der Klimakrise betroffen.



In Folge der anhaltenden Trockenheit und Hitze der vergangenen Jahre spitze sich die Situation dramatisch zu. Die Bäume litten unter Luftschadstoffen, ausgetrockneten Böden und dem Befall von Schädlingen wie Borkenkäfern und Nonnen. All das erzeuge für die Wälder Klimastress.

BUND fordert Umbau der Wälder

Vom Borkenkäfer befallene Bäume auf dem Brocken im Harz Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Weiger sprach von "einer Situation, wie wir sie nach dem erfolgreichen Kampf gegen das Waldsterben Anfang der 1980er-Jahre nicht für möglich gehalten hätten". Vor allem große Monokulturwälder aus Fichten und Kiefern würden aufgrund der Stressbelastung regelrecht "zusammenbrechen".



Sein Verband legte am Mittwoch einen Maßnahmenkatalog vor. Darin wird unter anderem ein Umbau der Wälder in naturnahe Laubmischwälder gefordert, der vom Bund finanziell gefördert werden müsse.

Forstminister: Schäden nicht örtlich begrenzt

Auch Baden-Württembergs Forstminister Peter Hauck warnte am Mittwoch eindringlich vor dramatischen Waldschäden in Folge des Klimawandels. So gebe es neuerdings "immense Schäden" bei Tannen, obwohl diese Baumart bisher als möglicher Profiteur des Klimawandels galt. Auch seien zuletzt drastische Schäden an der Buche aufgetreten.



Die Schäden seien kein örtlich begrenztes Ereignis mehr, sondern eine "nationale Herausforderung". Hauck sagte, er werde Bundesumweltministerium Svenja Schulze um Bundeshilfen bitten.

Der Wald droht, sich in Teilen aufzulösen. Peter Hauck Minister für Ländlichen Raum in Baden-Württemberg

Drei ineinander verwachsene Buchen im Urwald Sababurg in Hessen. Bildrechte: dpa

