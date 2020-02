Beide Fragen möchte Dörenkemper in einem bundesweiten Forschungsprojekt in den nächsten drei Jahren beantworten. Denn auch wenn der Windnachlass-Effekt nach seinen Worten insgesamt gering ausfällt – Offshore-Windparks kosten ein bis zwei Millarden Euro, sie laufen in der Regel 20 bis 30 Jahre. Über so einen langen Zeitraum würden sich auch kleine Windveränderungen dauerhaft bemerkbar machen. Und zwar durch einen geringeren Stromertrag, sagt der Forscher.