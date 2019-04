"Der Güterverkehr auf der Straße hat sich deutlich stärker entwickelt als angenommen. Das wurde unterschätzt und auch verschlafen", sagte ADAC-Sprecherin Melanie Mikulla der "Umschau". Was außerdem fehle, seien Parkleitsysteme für Lkw-Fahrer, mit denen sie verlässlich freie Plätze an Raststätten und Autohöfen schnell und zielsicher ansteuern könnten, so Mikulla.

In Sachsen-Anhalt fehlen laut Landesverkehrsministerium aktuell rund 700 Lkw-Stellplätze entlang der Autobahnen. In Sachsen seien 710 derzeit in Planung und in Thüringen sollen 250 zusätzliche entstehen. Nach Ansicht des ADAC Sachsen scheitert ein zügiger Ausbau von weiteren Lkw-Stellflächen oft an zu langen Genehmigungsverfahren. "Es ist so, dass leider unsere Gesetzgebung für den Bau von Verkehrsanlagen so kompliziert und umfangreich geworden ist und einer langen Vorbereitungsphase bedarf, dass es hemmend ist für den Bau", sagte Helmut Büschke vom ADAC Sachsen dem MDR-Magazin "Umschau".