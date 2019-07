Das betrifft unter anderem die Brennbarkeit von Sitzen und die Evakuierungspläne. Ein Test des GDV nach dem tragischen Busunglück am 3. Juli 2017 in Oberfranken hat gezeigt, dass die Evakuierung eines voll besetzten Reisebusses durch eine Tür rund drei Minuten dauert. In dieser Zeit sollten die Sitze nicht in Flammen aufgehen und der Bus geräumt sein.