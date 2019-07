Viele Ostdeutsche machen seit langem Sommerurlaub an der Ostsee. Geradezu billig ist das aber auch nicht mehr. (Archivbild aus den frühen 1990er-Jahren) Bildrechte: dpa

Die Zahlen beruhen auf jährlichen Befragungen. Demnach sind in Deutschland vor allem Alleinerziehende betroffen. Für 31,1 Prozent von ihnen war im vergangenen Jahr keine Reise drin. Dabei hat sich der Befragung zufolge die Lage in Deutschland in den vergangenen Jahren verbessert. Konnten sich 2014 noch 21 Prozent der Bundesbürger keine einwöchige Urlaubsreise leisten, so gaben dies zuletzt noch 14,5 Prozent an.



Auch ist der Anteil der in dieser Hinsicht "Armen" in vielen anderen EU-Ländern noch sehr viel höher. In der gesamten EU lag er laut Eurostat 2018 bei 27,6 Prozent, bei 22,6 Prozent in Frankreich, bei 22,5 in Großbritannien und in Italien sogar bei 43,7 Prozent. Am größten aber ist ihr Anteil in Rumänien, in Kroatien und Zypern, wo nicht einmal jeder zweite eine Woche in den Urlaub fahren kann.



So gesehen "reicher" sind Dänmark, wo das Problem nur 12,2 Prozent der Bürger betrifft, Österreich mit 12,4 Prozent, Finnland mit 13,3 und die Niederlande mit 14,3 Prozent.