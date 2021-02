Bundesgerichtshof Urteil: Heime müssen Bewohner künftig noch besser schützen

Hauptinhalt

Pflegeheime müssen künftig noch besser auf ihre Bewohnerinnen und Bewohner aufpassen. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. Vorangegangen ist eine tragische Geschichte in einem Bochumer Heim: Ein Demenzkranker hatte sich aus dem Fenster gestürzt und starb an den Folgen. Die Witwe klagte daraufhin gegen den Heimbetreiber. Was bedeutet das Urteil in der Praxis?