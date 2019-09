Wissenschaftler sagen seit Jahren: Beim Klimawandel ist es fünf vor zwölf. Durch den Braunkohleabbau, ungezügelten Konsum, einer Flut an Plastik und dem massenhaften Ausstoß an Kohlendioxid schreite die Gefahr für die Welt, wie wir sie kennen voran. Deshalb fordern vor allem junge Menschen – wie etwa bei der Friday for Future-Bewegung – nun radikale Maßnahmen. Kreuzfahrten sollen abgeschafft, Flugreisen stark eingeschränkt werden oder dem Auto soll es an den Kragen gehen.