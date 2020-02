Es sind schlimme Bilder: Füchse, Marder oder Nerze eingepfercht in engen Käfigen. Gezüchtet und gehalten für die Pelzproduktion. In Deutschland geschieht so etwas seit 2019 nicht mehr. Doch viele Kunden tragen inzwischen auch hierzulande echte Pelze aus diesen Farmen – ohne, dass sie es wissen.

Denn dass Echtpelz verarbeitet wurde, lassen einige Textilhersteller einfach weg. "Es gibt mittlerweile Bommelmützen oder Jacken für 10 oder 20 Euro, die in Wirklichkeit Echtpelz enthalten", erklärt Denise Weber vom Deutschen Tierschutzbüro. "Einfach deswegen, weil die Produktion von Echtpelzen mittlerweile wirklich günstiger geworden ist als von Kunstpelz."

In vielen Etiketten fehlt der Hinweis

Tierschützerin Denise Weber. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK In einem Leipziger Geschäft fallen Mützen aus Polen auf. Wären die Bommeln aus echtem Pelz, müsste im Etikett zumindest der Hinweis "enthält nichttextile Teile tierischen Ursprungs" vermerkt sein. Doch davon steht dort nichts. Die Verkäuferin sagt: "Da braucht es keinen Hinweis." Doch sie irrt sich. Denn seit 2012 gilt die europäische Textilkennzeichnungsverordnung.



Doch woran könnten Kunden dennoch erkennen, dass es sich gar nicht um künstlichen Pelz handelt? "Das erste, was man machen kann, ist dass man reinpustet. Und wenn das super weich ist, dann ist das schon der erste Hinweis, dass es wahrscheinlich echt ist", sagt Tierschützerin Denise Weber. Ein weiteres Indiz: die lederähnliche Hautstruktur am Haaransatz. Der Feuerzeugtest gibt schließlich letzte Gewissheit. "Wenn man dann dran riecht und es riecht so ganz typisch nach Horn, verbrannten Haaren... Also das ist auf jeden Fall 100 Prozent Echtpelz."

Im Fall der Mütze aus dem Geschäft sieht Denise Weber den Verbraucher "willentlich getäuscht", da nicht auf den ersten Blick erkennbar ist, worum es sich handelt. Theoretisch drohen dafür Bußgelder bis zu 10.000 Euro. Doch in Sachsen wird die Textilkennzeichnung nicht kontrolliert, erklärt das Wirtschaftsministerium gegenüber MDR-exakt. Grund: weder Gesundheit noch Sicherheit der Bevölkerung gefährdet seien gefährdet.

In vielen Bundesländern keine aktiven Kontrollen

Die Tiere leben unter schrecklichen Bedingungen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Eine Abfrage von MDR-exakt in den anderen Bundesländern hat ergeben: in Bayern, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und im Saarland wird die Einhaltung der Textilkennzeichnung aktiv kontrolliert. In den meisten anderen Bundesländern werden die zuständigen Behörden und Ministerien erst aktiv, wenn es Hinweise etwa aus der Bevölkerung gibt.



In Europa ist derzeit Polen einer der größten Produzenten von Pelz. Dafür werden in dem Land jährlich etwa fünf Millionen Tiere getötet. Gehalten werden sie auf etwa 800 Farmen mit teilweise mehr als 100.000 Tieren.