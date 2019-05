Darüber, wie sich Algorithmen auf unsere Gesellschaft auswirken, diskutiert auch der Bundestag: "Es gibt viele Bereiche, in denen wir die Interessen der Verbraucher im Blick haben müssen", sagt Daniela Kolbe, Vorsitzende der Enquete-Kommission für Künstliche Intelligenz. "Das fängt schon bei der Preisgestaltung im Internet an." Ob es eine staatliche Kontrollaufsicht für Algorithmen geben soll, wie sie die Verbraucherschutzminister der Länder fordern, werde noch beraten, sagt Kolbe. Fest stehe, dass es nicht das eine Instrument der Algorithmenkontrolle geben könne. "Man muss sich jeden Fall einzeln anschauen – in manchen braucht man eine strenge Regulierung, in anderen gar keine", erklärt die SPD-Politikerin. Im Gesundheitsbereich werde zum Beispiel darüber diskutiert, eine Zulassungspflicht für Robotik-Systeme einzuführen.

"Von einem Roboter, der eine Person pflegt, sind wir Millionen Jahre entfernt“, sagt hingegen Hans-Joachim Böhme, Professor für Künstliche Intelligenz an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Dresden. Dass die Verbraucher in Bezug auf Algorithmen verunsichert sind, findet er aber verständlich: "Da ist eine gesunde Skepsis angebracht. Es gibt viele Bereiche, in denen man kritisch hinterfragen muss, was diese Algorithmen machen. Zum Beispiel bei der Kreditvergabe. Wenn jemand sich wundert, weil er miserable Konditionen bekommt, und dann stellt sich heraus, dass er zufällig in einer Straße wohnt, in der es 'Problemfälle‘ gibt. So etwas will man nachvollziehen können."