Rechtsrock als Einstiegsdroge für Nachwuchs-Nazis

64 Rechtsrock-Großkonzerte gab es in Deutschland 2019. Wegen polizeilicher Maßnahmen waren sie zuletzt weniger stark besucht. Allerdings ist die Zahl kleinerer Events wie sogenannte "Liederabende" deutlich gewachsen. Die aktuellen Corona-Einschränkungen werden den Boom rechter Musikveranstaltungen und die damit verbundenen Geschäfte nicht dauerhaft stoppen.

Bereits in den Neunziger Jahren hatten sich auf solchen Konzerten Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe oft als Gäste aufgehalten. Die drei bildeten den NSU, den sogenannten Nationalsozialistischen Untergrund. Im November 2011 töteten sich Mundlos und Böhnhardt im thüringischen Eisenach selbst und enttarnten sich damit. Die rechtsextreme Mordserie mit zehn Toten gilt als das das "Nine-Eleven" der deutschen Sicherheitsbehörden. Ein katastrophaler Vertrauensverlust. Besonders beim Verfassungsschutz in Thüringen ist das immer noch zu spüren.

Kritiker fordern Abschaffung des Verfassungsschutzes

"Der Thüringer Verfassungsschutz hatte so gut wie alle Informationen", sagt die Landtagsabgeordnete der Linken, Katharina König-Preuss. "Die wussten, wo die drei sich aufhalten. Die wussten, wer sie unterstützt. Die wussten, dass die sich Waffen beschaffen. Die wussten, dass für die Geld organisiert wird. Und sie wussten, welche Ideologie sie vertreten." Aufgrund dieser Rolle des Thüringer Verfassungsschutzes und andere Verfassungsbehörden im NSU-Komplex müsste aus ihrer Sicht diese Behörden aufgelöst werden. "Sie sind mitverantwortlich dafür, dass zehn Menschen umgebracht wurden."

Stephan Kramer ist seit fünf Jahren Thüringer Verfassungsschutzchef. Bildrechte: dpa Er verstehe, dass es aufgrund der NSU-Erfahrungen und anderer Skandale große Vorbehalte gegenüber den Sicherheitsbehörden gebe, sagt der Präsident des Verfassungsschutzes in Thüringen, Stephan Kramer. Das könne nicht mal so eben vom Tisch gewischt werden. "Auch da müssen wir um Vertrauen werben, worum ich mich bemühe." Der gebürtige Siegerländer wurde bewusst als Mann von außen an die Spitze des Thüringer Verfassungsschutzes berufen. Doch seine Kritiker sehen insgesamt zu wenig Reformen, immer noch zu viele alte Strukturen und nicht mehr zeitgemäße Arbeitsweisen.

Gefährlichster Nazi-Netzwerker in Thüringen

"Das Problem für Herrn Kramer ist, dass das eingesetzte Personal nicht neu ausgewählt wurde", sagt Linken-Politikerin Katharina König-Preuss. "Meines Wissens gibt es sogar einige, die sogar schon in den Neunziger Jahren dort beschäftigt waren und die auch im NSU-Komplex wiederum eine Rolle gespielt haben."

Der Extremismus-Forscher Matthias Quent. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK "Einige der problematischsten Aspekte, insbesondere etwa die Finanzierung der rechtsextremen Szene durch V-Personen wurde reduziert oder abgeschafft" erläutert der Soziologe und Rechtsextremismus-Forscher Matthias Quent. Das sei erfreulich. "Wenn man allerdings in die Berichte des Verfassungsschutzes schaut, dann muss man doch daran zweifeln, ob sich hier an der Analysefähigkeit grundsätzlich etwas geändert hat."

Thüringen liegt zentral in Deutschland und hat sich mit vielen weiteren rechtsextremistischen Strukturen auseinanderzusetzen. So lebt der wohl gefährlichste deutsche Nazi-Netzwerker Torsten Heise seit knapp 20 Jahren im thüringischen Eichsfeld. Der stellvertretende NPD-Parteivorsitzende wohnt im Nachbardorf von Björn Höcke, dem Fraktionsvorsitzenden der AfD-Thüringen, und organisiert deutschlandweit regelmäßig Konzerte und Demos. So drohte er bereits auf einer Bühne ins Mikrofon: "Gut hinhören, Presse! Der Revolver ist schon geladen."

Eine wechselseitige Radikalisierungsdynamik?

Die Gefahr von radikal rechten Bedrohungen in Thüringen sei sehr hoch, sagt Extremismusexperte Quent. Man müsse davon ausgehen, es mit "tickenden Zeitbomben" zu tun zu haben. Zudem gebe es eine wechselseitige Radikalisierungsdynamik: "Dass die parlamentarischen Erfolge des Rechtspopulismus und Rechtsradikalismus zu einer Bestärkung im neonazistischen, im Gewaltmilieu führen."

Der Verfassungsschutz in Erfurt ist also an vielen Fronten gefordert. Doch die Behörde ist neben dem Landesamt im Saarland die einzige, die in den letzten Jahren weder nennenswert mehr Personal noch mehr Geld bekommen hat. Thüringens Verfassungsschutz, so will es die Politik, muss für die NSU-Katastrophe büßen. Der heutige Chef warnt: "Wenn man dieses Amt abschaffen will, dann gibt es dazu bestimmte Voraussetzungen: Nämlich die Änderung nicht nur der Verfassung in Thüringen, sondern auch des Grundgesetzes." Solange dies nicht getan werde, sagt Kramer, sollte das Amt auch so ausgestattet werden, "dass das Amt seine Aufgaben erledigen kann".

Das was sein Amt bislang bekomme, so Kramer, reiche nicht aus. Die Konsequenz sei, dass früher oder später "nicht nur Fehler passieren, sondern dass wir möglicherweise etwas nicht sehen, was wir hätten sehen sollen, um einen Anschlag oder ein fürchterliches Ereignis zu verhindern".

Personal beim Verfassungsschutz deutschlandweit fast verdoppelt

In der Zentrale des Thüringer Verfassungsschutzes in Erfurt sitzen offiziell 96 Mitarbeiter. Wie sich der Personalbestand deutschlandweit entwickelt hat, darüber geben Zahlen aus Verfassungsschutzberichten und eigenen Recherchen einen Einblick. Dabei ist ein immer wiederkehrendes Muster schnell zu erkennen.

Das Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz in Erfurt. Bildrechte: dpa Waren es 2001 vor dem Anschlag auf das World Trade Center 2085 Mitarbeiter beim Bundesamt für Verfassungsschutz, sind es fünf Jahre später schon 363 mehr. Wenige Monate nach dem Auffliegen des NSU – im Jahr 2012 – sind knapp 2.500 Personen beim Bundesamt beschäftigt. Zwei Jahre später zählt man 285 mehr. Ende 2016 geschah der Terrorangriff von Anis Amri in Berlin. Ein Jahr später ist die Anzahl der Verfassungsschützer auf 3.200 gestiegen. Und nun: Ende 2020 sollen es mindestens 4.000 Mitarbeiter sein. Im Lauf von 20 Jahren hat sich die Personalstärke des Bundesamtes damit fast verdoppelt.

"Es gilt manchmal auch im politischen Bereich die Losung: Es ist etwas Spektakuläres passiert: mehr Befugnisse, mehr Personal. Ist das Allheilmittel", sagt der Politikwissenschaftler und Extremismus-Forscher Thomas Grumke. Dies ziehe sich wie ein roter Faden durch die Geschichte der Verfassungsschutzämter. "Auf die Dauer kann das so nicht die Leitfrage sein."

Bedrohungen werden immer größer

Tatsache ist: die Phänomen-Bereiche, also all das, was der Verfassungsschutz von Gesetz wegen beobachten soll, sind gewachsen und bedrohlicher geworden. Ob Linksextremismus, Cyberabwehr oder die klassische Spionageabwehr. Verstärkt im Fokus der Verfassungsschützer: Rechtsextremismus. Als im Oktober 2019 der damals 27-jährige Stephan B. in Halle mit selbstgebauten Waffen die Synagoge angreift, überträgt er das live im Internet. Am Ende seiner Attacke hat er zwei Menschen getötet, nur durch viel Glück kann ein größeres Blutbad verhindert werden.

Seine Vorbilder fand Stefan B. über Chatrooms im Internet, wo Gleichgesinnte ihre Taten aus den USA oder Neuseeland erfolgreich verbreiten. In Deutschland wurden die Sicherheitsbehörden, insbesondere der Verfassungsschutz, von einem solchen Vorgehen überrascht. Für internationale Forscher ist das Attentat von Halle bislang nur das letzte einer neuartigen Terrorismuswelle.