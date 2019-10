Die Deutschen bewerten ihre gegenwärtige finanzielle Situation so gut wie nie in den letzten 15 Jahren. Laut aktuellem Vermögensbarometer des deutschen Sparkassen- und Giroverbands bewerten 43 Prozent in der Innenstadt, 44 Prozent in der Vorstadt und ebenfalls 44 Prozent in stadtnahen ländlichen Gegenden ihre finanzielle Situation als gut oder sehr gut. So hoch war der Wert seit 2005 nicht.

Ganz anders sieht es allerdings bei der ländlichen Bevölkerung aus, hier stufen nur 31 Prozent der Menschen ihre finanzielle Situation als gut oder sehr gut ein, der Anteil liegt zwölf Prozentpunkte unter dem Durchschnitt.

Damit ist der Unterschied zwischen Stadt und Land deutlich ausgeprägter als der zwischen Ost und West. Auch in der Frage nach der finanziellen Zukunft gibt es große Unterschiede je nach Wohnort: In der Innenstadt rechnen 33 Prozent mit einer Verbesserung. In den Vorstadtbezirken beläuft sich dieser Anteil auf 28 Prozent, in stadtnahen ländlichen Gegenden auf 30 Prozent. Auf dem Land weitab der nächsten Stadt geht dagegen nur ein knappes Fünftel der Befragten von einer Verbesserung aus.

Immobilienkauf: Hohe Preise schrecken ab

Die hohen Immobilienpreise schrecken vor allem in Städten und Vorstädten viele Käufer ab. Zwei Drittel aller Deutschen in der Altersgruppe zwischen 20 und 50 planen keinen Immobilienkauf, der wichtigste Grund dafür ist fehlendes Eigenkapital. In Innenstädten sagen 62 Prozent der Befragten, dass Eigenkapital für einen Kauf fehlt.

Auf dem Land, bei niedrigeren Immobilienkauf- und Mietpreisen ist fehlendes Eigenkapital ein deutlich geringeres Problem, nur 40 Prozent der stadtnah lebenden Befragten und 45 Prozent der stadtfern Lebenden nannten fehlendes Eigenkapital als Grund, der gegen einen Immobilienkauf spricht.

Im ländlichen Raum besitzen allerdings auch deutlich mehr Menschen bereits ein eigenes Haus. Während nur sieben Prozent der Befragten aus Innenstädten und 20 Prozent aus Vorstädten den Besitz einer eigengenutzten Immobilie nannten, liegen diese Werte bei Landbewohnern über 30 Prozent.

Der drittwichtigste Grund, der für die Befragten gegen den Erwerb einer eigenen Immobilie spricht, ist das durch niedrige Kreditzinsen befeuerte, derzeit sehr hohe Preisniveau im Immobilienbereich. Deutschlandweit nennen 14 Prozent aller Befragten die hohen Immobilienpreise als Hindernisgrund für einen Kauf.

Sorge vor Altersarmut ist hoch

Die Sorge um eine fehlende Altersvorsorge ist in Innenstädten deutlich höher als auf dem Land. Insgesamt beantworten nur 40 Prozent der Befragten die Frage, ob sie im Alter ausreichend finanziell abgesichert sind, mit "Ja". Fast die Hälfte aller Befragten aus Innenstädten rechnet deswegen damit, auch nach dem gesetzlichen Renteneintrittsalter noch arbeiten zu gehen.

Beim Blick auf Anlagen, zeigt sich: Die Deutschen legen immer mehr Geld in Aktien und weniger in Sparbücher oder Tagesgeld an. Bei anhaltend niedrigen Zinsen gehen immer mehr Sparer ein höheres Risiko ein, 42 Prozent der Befragten halten Aktien und Wertpapiere für eine sinnvolle Geldanlage. Auch Investment- und Immobilienfonds haben einen guten Ruf, 29 Prozent der Befragten sehen diese als gute Geldanlage.