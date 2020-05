Verschwörungsmythen: Die Gefahr des Coronavirus

Auch Teile der AfD verbreiten diese Verschwörungserzählung: "Und was ist der Plan? Denkt mal nach. Bill Gates war bei uns zur besten Sendezeit im Fernsehen. […] Die haben diese Familienstiftung und geben dann 300, 400 Millionen Euro pro Jahr in Gesundheitsprojekte der WHO hinein. Und dann schließt sich der Kreis, so der AfD-Landtagsabgeordnete in Sachsen-Anhalt, Robert Farle, vor kurzem auf einer Demonstration der Alternative für Deutschland in Magdeburg. "Und diese WHO hat aus dieser Grippewelle eine Pandemie gemacht über Nacht Mitte März. Und dann liefen weltweit die ganzen Shutdowns an. Und das ist kein Zufall, weil Bill Gates will uns damit beglücken, dass er dann das große Geschäft macht mit den Zwangsimpfungen, die er anstrebt."