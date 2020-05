Miro Dittrich: "Ja, auf jeden Fall. Wir haben eine deutliche Explosion gesehen. Einige der Kanäle in den sozialen Netzwerken haben ihre Nutzerzahlen sogar verdoppelt. Ich sehe gerade eine sehr große Gefahr darin, dass massenhaft neue Leute in diese Verschwörungswelt eintauchen."

"Diese Menschen werden in ein apokalyptisches Weltbild geholt, es droht ein Untergang, da entsteht ein großer Handlungsdruck und der wird sich leider in Gewalt entladen."

"In den USA gab es leider schon mehrere Fälle, in den Menschen, die von verschiedenen Verschwörungserzählungen überzeugt waren, gewalttätig geworden sind. Es gab einen Mann, der mit einem mit Sprengstoff beladenen Auto zu einem Krankenhaus gefahren ist, um es in die Luft zu jagen. Das wurde zum Glück verhindert. Es gab ein Mann, der einen Zug entgleisen lassen hat, um ein Rettungsschiff anzugreifen. In England wurden bereits mehr als 60 Sendemasten angezündet. Und auch in Deutschland haben bereits erste Masten gebrannt."