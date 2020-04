Der Berufsverband der Frauenärzte e.V. in Sachsen sieht den Freistaat bei der Umsetzung der Neuregelungen zur Gebärmutterhalskrebs-Vorsorge auf "einem guten Weg". Landesvorsitzende Cornelia Hösemann sagte auf Anfrage von MDR AKTUELL, man habe im Februar noch "eine Menge Chaos erwartet", was die sogenannten Kolposkopien angeht – also die Abklärung auffälliger Befunde. Das erwartete Chaos sei aber nicht eingetreten.

Zahl der auffälligen Befunde vorerst nicht gestiegen

Grafische Darstellung der Gebärmutter mit einem runden Virenkörper. Bildrechte: imago images/ZUMA Press Der Berufsverband der Frauenärzte hatte durch die zusätzlichen Tests bei der Gebärmutterhalskrebs-Vorsorge erwartet, dass die Zahl der Befunde deutlich steigen werde. Man sei bei jeder dritten oder vierten Patientin von Auffälligkeiten ausgegangen, die eine Kolposkopie nach sich ziehe, sagte Hösemann. Das sei aber bisher nicht passiert.



Vielmehr sei die Zahl der auffälligen Patientinnen gleich geblieben. Sie selbst habe als Frauenärztin in ihrer Praxis im ersten Quartal lediglich zwei bis fünf Patientinnen zu einer hochspezialisierten Betreuung schicken müssen. Die Anzahl der in Sachsen zugelassenen Frauenärzte, die diese Frauen weiter untersuchen dürften, stelle "eine komfortable Situation" dar, sagte Hösemann. Zudem würden in den kommenden Monaten noch weitere Genehmigungen für spezialisierte Ärzte hinzukommen.

Wie viele Spezialisten gibt es in Mitteldeutschland?

Eine MDR-AKTUELL-Anfrage bei den Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) in den drei mitteldeutschen Ländern ergab, dass bislang 21 Frauenärzte für eine Abklärung auffälliger Befunde bei der Vorsorge von Gebärmutterhalskrebs genehmigt wurden:



zehn zugelassene Ärzte in Sachsen (Stand Mitte März)

acht zugelassene Ärzte in Sachsen-Anhalt (Stand Ende März)

drei zugelassene Ärzte in Thüringen (Stand Ende März)

Betroffene Frauen in Thüringen müssten derzeit längere Wege in Kauf nehmen, wenn ihre Auffälligkeiten von einem Spezialisten untersucht werden müssten, sagte Hösemann. Man gehe aber davon aus, dass die Kassenärztlichen Vereinigungen in allen drei Ländern demnächst weitere Ärzte für den speziellen Bereich der Kolposkopien zuließen. Entsprechende Anträge seien bei den KV bereits gestellt.

Arztsuche gestaltet sich noch schwierig

Noch ist es schwierig, die entsprechenden Ärzte zu finden, die die Abklärungskolposkopien durchführen dürfen. Von der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen hieß es, sie seien noch nicht im Arztregister eingetragen. Ab Mai könnten sie aber über öffentliche Arztsuche recherchiert werden, teilte die KV auf MDR-Anfrage mit.

Wer auffällige Befunde abklären darf

Noch zu Jahresbeginn hatte der Berufsverband der Frauenärzte deutschlandweit Engpässe beim Umgang mit auffälligen Befunden erwartet. Die dafür zuständigen Frauenärzte benötigen seit Jahresbeginn eine entsprechende Genehmigung ihrer Kassenärztlichen Vereinigung. Qualitätsindikator ist hierbei eine jährliche Mindestzahl von 100 Kolposkopien mit abnormen Befunden. In Ostdeutschland haben bislang viele Frauenärzte die Kolposkopien selbst durchgeführt, weil sie das bei ihrer Facharztbildung in der DDR erlernt hatten. Nun ist dafür eine KV-Genehmigung nötig.

Vorsorge von Gebärmutterhalskrebs neu aufgestellt

Hintergrund für die Umstellung im Umgang mit auffälligen Befunden ist ein neues Screening-Programm zur Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs, das seit Beginn 2020 läuft. Bislang hatten Frauen einen Anspruch auf einen jährlichen Pap-Abstrich, dessen Kosten die Gesetzlichen Krankenkassen tragen. Mit dem Abstrich wird nach veränderten Zellen im Gebärmutterhals gesucht.

Frauen ab 35 Jahre im Kombi-Test

Neu ist nunmehr ein unterschiedliches Vorgehen bei jungen und älteren Frauen. Bei Frauen ab 35 Jahre entfällt der jährliche Pap-Abstrich. Er wird durch eine alle drei Jahre stattfindende Kombinationsuntersuchung aus Pap-Abstrich und HPV-Test ersetzt. Der vom Gebärmutterhals entnommene Abstrich wird dabei sowohl auf Zellveränderungen untersucht als auch auf sogenannte HP-Viren. Die humanen Papilloviren (HPV) können Gebärmutterhalskrebs auslösen.

HP-Virus muss nicht zu Krebs führen