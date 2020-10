Öffentlicher Dienst Warnstreiks jetzt auch bei der Müllabfuhr

In Magdeburg, Chemnitz, Erfurt und Weimar werden die Mülltonnen in den nächsten zwei Tagen nicht geleert. Die Beschäftigten der Entsorgungsunternehmen treten in einen zweitägigen Warnstreik. Mit Beginn der Frühschicht bleiben die Fahrzeuge der Abfallentsorgung im Depot. Auch einige Wertstoffhöfe sollen geschlossen bleiben. Den Anfang machte am Donnerstagmorgen Chemnitz mit einem Streikfrühstück um 5:30 Uhr.