Bei den Sparkassen in Sachsen , Sachsen-Anhalt und Thüringen soll es heute Warnstreiks geben. Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte in allen drei Bundesländern aufgerufen, die Arbeit ruhen zu lassen. Für den Vormittag ist eine gemeinsame Kundgebung im sächsischen Annaberg-Buchholz geplant.

Verdi zufolge wurde der Versammlungsort vor der Erzgebirgssparkasse bewusst gewählt. Deren Vorstandsvorsitzender Roland Manz sei als ein Vertreter der Sparkassenvorstände mit bei den Tarifverhandlungen für die Sparkassen dabei. Die Gewerkschaft kritisiert vor allem, dass die sogenannte Sparkassensonderzahlung gestrichen werden soll. Der Verdi-Fachbereichsleiter für den Finanzsektor, Marcus Borck, erklärte, die Sonderzahlung gebe es seit dem Jahr 2005 und sie sei fester Bestandteil des Jahresbruttoeinkommens. Mit 7,2 Prozent handele es sich nicht um Peanuts. Borck betonte, die Beschäftigten in den Sparkassenfilialen hätten in den vergangenen Monaten einen wesentlichen Anteil daran gehabt, dass ein reibungsloser Zahlungsverkehr vor und hinter den Schaltern garantiert gewesen sei. Hiervon hätten sowohl Firmen, Gewerbetreibende und Bürger profitiert.

Bereits in der vergangenen Woche hatte Verdi mit Warnstreiks in anderen Branchen in Mitteldeutschland und bundesweit versucht, im Tarifkonflikt mit Bund und Kommunen Druck auf die Arbeitgeber zu machen. So gab es etwa Streiks im öffentlichen Personennahverkehr, bei der Müllabfuhr oder in kommunalen Kitas in Dresden.



Verdi fordert für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen mindestens 150 Euro mehr im Monat. Zwei Gesprächsrunden haben bisher kein Ergebnis gebracht. Ende Oktober soll weiterverhandelt werden.