Auch in Mitteldeutschland stehen viele Busse und Bahnen still, so in Leipzig, Dresden und Chemnitz, in Erfurt, Jena und Gera sowie in Magdeburg, Halle, Dessau-Roßlau und dem Burgenlandkreis. In Leipzig, Halle und Dessau-Roßlau soll der Warnstreik am Mittag beendet werden, in Dresden um 20 Uhr. In Chemnitz, Zwickau und Plauen soll bis Mitternacht gestreikt werden, ebenso in Magdeburg. Nicht betroffen sind S-Bahnen in Leipzig und Dresden sowie die Chemnitzer Citybahn.